Укусы клещей уже зафиксировали в шести регионах России
Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; 5-tv.ru
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Они проснулись на полтора месяца раньше из-за теплой погоды.
В российских регионах фиксируют рост активности клещей. В этом году из-за аномально теплой погоды они пробудились намного раньше, чем обычно.
И только в январе, по данным Роспотребнадзора, выявили почти 100 укусов. За помощью врачей обратились жители шести российских регионов, в основном на юге страны. Также клещей нашли в Центральном и Северо-Западном округах, на Урале и в Поволжье.
Специалисты призывают уже сейчас делать прививки. Это позволит организму заранее выработать иммунитет — к переносимым клещами инфекциям.