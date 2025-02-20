Захарова рассказала об условии возвращения иностранных компаний в Россию

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Ранее появилась информация о том, что Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius рассматривают возможность возвращения на российский рынок.

Иностранные компании должны возвращаться на российский рынок на наших условиях. Такое предложение выдвинула официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в интервью KP.RU.

Дипломат настаивает на том, чтобы ушедшие из России бренды при возвращении проявили уважение героям СВО, прессе и истории нашей страны.

«Мне кажется, что их присутствие должно быть связано и с такими важными темами, как уважение нашей истории. <…> И это должно относиться и к героям СВО, и по отношению к отечественным журналистам», — заявила Захарова.

Представитель МИД заметила, что иностранные компании перестали выступать «операторами экономики», а стали инструментами «политической борьбы и гибридной войны». Доказательством этого был их уход из России по приказу западных политиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российских производителей не променяют на европейские тряпки, сказала Захарова. Она заявила, что отечественные компании получат гарантии, если иностранные бренды захотят вернуться на наш рынок.