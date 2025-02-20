Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Киевский режим бьется в истерике от текущего миропорядка.

Высоко оценил итоги переговоров в Эр-Рияде и российский лидер. По словам Владимира Путина, их целью было повышение доверия, без которого нельзя урегулировать конфликт на Украине.

При этом президент подчеркнул, вопреки истеричным заявлениям Европы, Киев никто не исключает из переговорного процесса. Однако на Украине пока нет никаких признаков готовности к конструктивному диалогу. Тему развил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Спектр вопросов самый широкий: от взаимодействия на Ближнем Востоке до сотрудничества в космосе. Украина далеко не на первом месте в повестке, поэтому Владимир Путин выразил недоумение истерической реакцией европейских политиков на российско-американские переговоры.

«Целью и предметом наших разговоров было восстановление российско-американских отношений. Кто-то хочет быть посредником между Россией и Соединенными Штатами? Наверное, это избыточные требования. Что касается других участников, то, во-первых, Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались. Прекратили контакты с Россией европейцы. А украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, вышла из переговорного процесса в Стамбуле, прямо публично об этом объявив. Ну что же, мы же никому ничего не навязываем, мы готовы, уже 100 раз об этом сказал. Хотят — пожалуйста. Пусть ведут эти переговоры. Процесс будет происходить при участии и России, и Украины, никто Украину из этого процесса не исключает», — подчеркнул глава государства.

Пока же украинская сторона демонстрирует полную недоговороспособность и пытается любой ценой привлечь к себе внимание. Сначала была провокация на Чернобыльской АЭС — не сработало. Даже европейские сторонники киевского режима фейк про атаку якобы российского дрона не подхватили. Теперь атака украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума — собственность международных акционеров.

«Самостоятельно украинские Вооруженные силы этого сделать не в состоянии. У них нет соответствующих космических спутниковых группировок. На этом объекте не было и до сих пор нет российских средств противовоздушной обороны. Понятно почему, потому что мы исходили из того, что это не может быть объектом для нападения. Это же, строго говоря, не российский объект, это объект международной энергетической инфраструктуры. Акционерами Каспийского трубопроводного консорциума являются и американские компании, по-моему, это Chevron, и европейские, в том числе Eni, ну и российские», — отметил Путин.

А вот как результаты переговоров в Эр-Рияде охарактеризовал их непосредственный участник Сергей Лавров на встрече с депутатами Госдумы.

«Команда Трампа исходит из того, что все международные отношения во всех своих аспектах должны опираться на признание факта наличия у каждого государства национальных интересов. Там, где они совпадают, надо делать все, чтобы извлечь из этого максимум взаимной выгоды. А там, где они расходятся, это говорит госсекретарь США, ответственные державы, включая, конечно, и Россию и Соединенные Штаты, обязаны не допустить, чтобы эти расхождения сваливались в конфронтацию. Движение к нормализации отношений начинается. Но пока надо разгрести наследие администрации Байдена», — указал он.

Судя по выступлению Лаврова и по реакции депутатов на его слова, темп, в котором началась работа по ликвидации «наследия Байдена», вселяет оптимизм, но пока осторожный.