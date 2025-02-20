Машину каршеринга разорвало пополам в результате ДТП в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб.

Машину каршеринга разорвало пополам в результате ДТП. Авария произошла на выезде из Москвы. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и на большой скорости врезался в столб.

В момент удара в салоне находились два человека. Несмотря на страшную картину последствий столкновения, водитель и пассажир выжили. Детали происшествия сейчас выясняют эксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил вышедшую из такси женщину возле вокзала. ДТП случилось накануне в 12:30 по московскому времени на площади Революции. Женщина вышла из такси в месте, где запрещено парковаться машинам, и шагнула прямо под автобус. Водитель транспортного средства, не заметив сбитого пешехода, продолжил движение.