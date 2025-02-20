«Ветряночные вечеринки»: что это такое и в чем их опасность

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

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Не следует верить мифам о безопасности этой болезни.

Среди родителей набирают популярность «ветряночные тусовки». Здоровых детей приводят в гости к заболевшим ветрянкой, чтобы они обменялись вирусом и скорее выработали к нему иммунитет. Этот метод очень опасен, так как он способен вызвать тяжелые осложнения, выяснили aif.ru.

Производитель популярной американской вакцины от ветряной оспы ушел с российского рынка. Во многих государственных поликлиниках они закончились. В частных еще остались, однако цены на медицинские услуги там весьма нескромные. Стоимость прививки варьируется от четырех тысяч рублей до семи. Эти обстоятельства подталкивают родителей на поиск нестандартных решений.

«Миф о безопасности ветрянки сильно преувеличен. Если у вас или у кого-то из вашего окружения инфекция протекала в легкой форме, это не значит, что риска осложнений нет. Ветряная оспа может вызвать менингоэнцефалит — воспаление оболочек и вещества головного мозга, опасное параличем. Также инфекция может быть гангренозного и буллезного типов: с проявлениями интоксикации и образованиями пузырей с жидкостью», — рассказала газете педиатр Наталья Трясцына.

Она объяснила, что из-за осложнений после ветрянки страдает около 10% детей. Нельзя спрогнозировать, попадет ребенок в это число или нет. В случае с ветряной оспой не исключается и летальный исход, подчеркнула врач.

Кроме того, перенесенная в детстве ветрянка не гарантирует, что во взрослом возрасте человек приобретет иммунитет к этой болезни. Нет препятствий к тому, чтобы подхватить ветряную оспу во второй раз. Только вот проявится она иначе — в виде опоясывающего лишая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасна ветрянка для взрослого.