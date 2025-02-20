Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА.

Артиллерийские расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» поразили живую силу и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении.

Военнослужащие получили от разведчиков координаты района, где противник сосредоточил бронированную технику и оборудовал огневые точки. Экипажи боевых машин прибыли на позиции, навели орудия на цель и беглым огнем поразили все выявленные с воздуха объекты ВСУ на дальности свыше 20 км.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.