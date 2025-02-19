Суд решил в приоритетном порядке удовлетворить требования экс-работников «Гугл»

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Компания задолжала им почти 700 миллионов рублей.

Арбитражный суд Москвы решил в приоритетном порядке удовлетворить требования бывших сотрудников ООО «Гугл» по отношению к требованиям текущих кредиторов, возникших после возбуждения дела о банкротстве компании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на партнера адвокатского бюро Артура Зурабяна, который участвовал в заседании.

Дело в том, что по закону, интересы работников могут быть удовлетворены только после удовлетворения требований текущих кредиторов.

Компания Google LLC, фактическим представителем которого в России является ООО «Гугл», уже несколько лет продолжает нарушать законы РФ и игнорировать требования Роскомнадзора по удалению запрещенного контента и восстановлению заблокированных YouТube каналов российских телеканалов. Из-за этого текущие обязательства «Гугла» становятся все больше, делая невозможным удовлетворение требований бывших сотрудников.

Общая сумма их требований по зарплате составляет около 480 миллионов рублей, не считая более 200 миллионов рублей в качестве НДФЛ и страховых взносов.

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