Абсолютно искренен: почему Natan не манипулировал, говоря о страданиях

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Чувство вины мучает рэпера также сильно, как Анастасию Шевцову — боль от предательства.

Рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов. — Прим. ред.) искренен, когда говорит о том, что страдает после своей измены. Исполнитель не пытается манипулировать, а действительно испытывает чувство вины. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Елена Масолова.

«Когда человек говорит о своей вине и страданиях после измены, хочет вернуться в отношения, здесь вряд ли идет речь о манипуляциях. Потому, что, как правило, человек с нормальной психикой после того, как совершил предательство, испытывает чувство вины и признает свою ошибку. И он точно так же страдает, как и та сторона, которой он изменил. Я его не оправдываю, это факты», — объяснила специалист.

Natan признался в беседе с Кареном Адамяном, что не может простить себе измену. Рэпер столкнулся с последствиями своих действий — депрессией и другими проблемами с психикой, а также алкогольной зависимостью. Он изо всех сил пытается восстановить отношения с бывшей женой Анастасией Шевцовой, но попытки пока что не увенчались успехом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Natan впал в депрессию из-за чувства вины перед женой.