Обозреватель Добрынин: Трамп собирается превратить Европу в колонию США

Фото: AP/TASS

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У Европы практически не осталось выбора.

Дональд Трамп превращает Европу в колонию Соединенных Штатов. Так считает политический обозреватель издания EADaily Владимир Добрынин.

По словам эксперта, Трамп запомнится американцам и всему миру, как некий эквивалент Владимира Вольфовича Жириновского, который был известен не только своим эпатажем, но и сбывающимися прогнозами касательно ситуации в мире.

Еще в 2018 году президент США предрек, что Германия уже скоро поплатится за свои политические решения и ей не останется ничего, кроме как «плакать». И вот в 2025 году немецкий дипломат Кристоф Хойсген расплакался на закрытии провальной Мюнхенской конференции, итоги которой не сулят Европе никакого светлого будущего.

Сегодня Трамп и его правительство крайне пренебрежительно высказываются о Евросоюзе, который погряз в проблемах и кризисах всех мастей. Если раньше США и ЕС были союзниками, то сегодня Трамп ясно дает понять, что единственный путь выживания для Европы — это стать полностью зависимой от США, закупая у них ресурсы по завышенной цене — и не смея возражать против принимаемых Штатами политических решений.

В противном же случае, Европа окажется полностью отрезанной от какой-либо помощи извне.

«Либо вы принимаете сделку сейчас на этих условиях, либо будете обеспечивать безопасность на континенте сами. Не нравится предложение Трампа — дальше ни грамма пороха Украине от США. Ах, похоже, у вас (европейцев) не хватает мощностей военно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить Киев всем, что он просит? Проблема решаема — покупайте их у США по ценам выше рыночных», — объясняет Добрынин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп раскритиковал Зеленского и назвал его диктатором без выборов.