«Диктатор без выборов»: Трамп очень жестко прошелся по Зеленскому

Фото: Reuters/Shannon Stapleton

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По словам президента США, Зеленский разрушил Украину и загубил миллионы человек.

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в отказе от произведения выборов. Политик выложил в соцсети пост с негодованием по поводу действий лидера киевского режима.

По словам Трампа, Зеленский — всего лишь комик, имевший в прошлом весьма скромный успех. Из-за этого вдвойне удивительно, что он смог убедить власти США выделить ему более 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну.

«США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, причем европейские деньги гарантированы, а США не получат ничего взамен. Эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас — у нас есть большой, красивый океан, который нас отделяет. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, „ПРОПАЛА“. Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел — это в том, чтобы „играть“ на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — резко высказался американский президент.

По словам лидера США, Зеленский проделал «ужасную работу» на посту президента Украины, разрушив страну и напрасно загубив миллионы человеческих жизней.

Трамп также отметил, что пока Зеленский продолжает наглеть, у США происходит успешный диалог с Россией, который Байден даже не попытался начать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский взбесился из-за слов Трампа о доверии к нему 4% украинцев.