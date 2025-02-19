На концерте SHAMAN женщина поцеловала экран с фото офицера под песню «Встанем»

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кем ей приходится военный, пока неясно.

Тур заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, по Сибири подходит к концу. На концерте в Новосибирске певец и композитор исполнил свою известную композицию «Встанем» — в зале заметили женщину, которая под песню поцеловала экран с фото офицера. Трогательное видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах заметно, как женщина в зале целует фото на экране мобильного телефона. Перед ней — изображение молодого мужчины в военной форме. Женщина стоит вполоборота, но, если приглядеться, можно заметить, что она улыбается. Погасив экран, зрительница сжимает руки и внимательно смотрит на сцену, откуда звучат строки:

«Встанем,

И бьется сильнее в груди наша вечная память».

Также можно заметить, что женщина прикасается к лицу рукой — вероятно, она вытирает слезы.

«Встанем» была выпущена 23 февраля 2022 года ко Дню защитника Отечества. SHAMAN рассказывал, что написал «Встанем» буквально на одном дыхании. После выпуска песни артист объявил о своем первом сольном концерте.

На следующий год в этот день SHAMAN напомнил, кому посвящена эта песня и поблагодарил — поклонников за поддерджку, а российских военных — за их подвиг.

«Особые слова благодарности тем, кто не только сейчас, в праздник, но и во все другие дни года, ежеминутно рискуя своей жизнью, защищает наш мир и благополучие», — написал певец в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тысячи людей встали на концерте SHAMAN в Екатеринбурге под песню «Встанем».