Цвета весны и лета 2025: горячие тренды окрашивания, которые изменят образ

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

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Для поддержания оттенков понадобятся специальные оттеночные средства.

В окрашивания волос для весны и лета 2025 года — новые захватывающие тренды. В этом сезоне будут на пике популярности яркие и насыщенные оттенки, которые способны преобразить любой образ. Об этом изданию Газета.ру рассказала технолог Яна Кондратьева.

Одним из фаворитов стала техника окрашивания «вишневая кола», которая сочетает в себе глубокие красные и коричневые тона. Этот вариант идеально подходит тем, кто хочет добавить драматичности и выразительности своему стилю. Однако, как отмечает Кондратьева, данный цвет требует ухода — быстро смывается, и для его поддержания понадобятся специальные оттеночные шампуни или маски.

Еще одним ярким трендом весны-лета стал цвет в стиле «имбирного пряника». Стилист подчеркивает, что теплый медно-рыжий оттенок идеально смотрится на девушках с теплым оттенком кожи, придавая образу свежесть и выразительность.

Для тех, кто не готов на радикальные трансформации, бренд-технолог рекомендует бразильскую технику окрашивания — балаяж с карамельными акцентами. Этот стиль особенно понравится брюнеткам, которые хотят добавить светлых прядей в свои волосы, не переходя к полному блонду. Преимущество такого окрашивания — в простом в уходе: корни отрастают плавно, не требуется частая коррекция.

Смуглым и «персиковым» девушкам Кондратьева предлагает выбрать окрашивание в технике «мокко мусс». Этот глубокий, насыщенный коричневый оттенок с холодным подтоном создает элегантный и сбалансированный образ, идеально подходящий для теплых типов кожи.

Несмотря на новшества, классические теплые блонды и русые оттенки не уходят в прошлое и остаются востребованными и в 2025 году. В этом году они будут выглядеть особенно актуально, сочетаясь с многими другими трендами, создавая стильный и универсальный образ.

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