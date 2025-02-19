Героизм на передовой: Путин оценил работу военкоров

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Президент отметил, что корреспонденты выполняют важную миссию на СВО.

Президент РФ России Владимир Путин в ходе беседы с журналистами подчеркнул важность работы военных корреспондентов, которые, по его словам, героически выполняют свой долг.

Он отметил, что эти люди не только обладают исключительными знаниями, но и проявляют невероятную смелость, рискуя жизнью на передовой. По мнению Путина, военные журналисты играют ключевую роль в донесении правды о событиях на фронте, обеспечивая объективной информацией.

«Военные корреспонденты — ваши коллеги, люди чрезвычайно информированные, мужественные, прямо скажем, героически выполняют свою миссию, свой долг и гражданский, и профессиональный, объективно информируют общественность России, да и всего мира о том, что происходит на линии боевого соприкосновения», — высказался Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин отметил, что новая американская администрация проявляет интерес к стабильности цен на энергетическом рынке. Президент России заявил об этом в беседе с журналистами во время визита на завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.