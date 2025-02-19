С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Для этих целей в бюджете заложено около 85 миллиардов рублей.

Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%», — приводят его слова в пресс-службе ведомства.

Согласно заявлению Котякова, на эту индексацию в федеральном бюджете заложено около 85 миллиардов рублей. Он добавил, что увеличение пенсий позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек.

Социальные пенсии предназначены для граждан, у которых нет достаточного страхового стажа для получения страховой пенсии. Данные выплаты также получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца. В России, по данным Минтруда, социальные пенсии получают около трех с половиной миллионов человек.

К слову, Совет Федерации одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство России 8 февраля. Согласно документу, с 1 января размер пенсии военнослужащих вырастет до 93,59%. Так он увеличится на уровень фактической инфляции за 2024 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года.