Зеленский опроверг заявление Трампа о доверии к нему 4% украинцев

Фото, видео: Reuters/TETIANA DZHAFAROVA; 5-tv.ru

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Президент Незалежной также отказался платить по счетам США, занизив сумму помощи в пять раз.

На заявление президента США Дональда Трампа украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал очень нервно. Он снова нашел русский след, заявив, что недостоверную информацию президенту США якобы предоставили россияне.

Сегодня в Киев приехал американский специальный посланник США по Украине Кит Келлог. Ему Зеленский пытался доказать, что рейтинг доверия гораздо выше. Местные социологи насчитали аж 57%.

В общем, об отставке глава киевского режима не думает. Он рассказал, что уйдет не раньше, чем Украину примут в Евросоюз и НАТО.

«Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, если российские войска уйдут, и у нас будут гарантии безопасности, я больше не буду нужен. Думаю, тогда я добьюсь всего. Но пока этого нет, я буду защищать свою страну», — категорично отрезал Зеленский.

Глава киевского режима отказывается платить по счету Трампа, занижая сумму в пять раз. В подтверждение своих слов он привел данные своей бухгалтерии.