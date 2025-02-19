«Очень классный парень»: Могильников высказался о работе Пересильд и Дмитриенко

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Уже месяц в сети обсуждают возможный роман бывшей девушки звезды «Слова пацана» и исполнителя песни «Венера-Юпитер».

Актер Ярослав Могильников похвалил совместный клип его бывшей девушки Анны Пересильд и музыканта Вани Дмитриенко. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Красный шелк», которая состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь».

«Хорошие кадры. Ваня молодец и Аня тоже», — сказал актер.

Журналисты тут же поинтересовались, общается ли он с кем-то из них двоих, но Ярослав очень сдержанно и коротко ответил на этот вопрос.

«С Ваней общаюсь. Очень классный парень», — сказал Могильников

«С Аней все сложно?» — спросили журналисты.

Этот вопрос Ярослав уже предпочел оставить без ответа. Однако актер обмолвился, что и сам был бы не против сотрудничать с музыкантом.

Судя по всему, Ярослав пока еще оправляется после разрыва отношений и не готов обсуждать бывшую возлюбленную.

Известно, что 15-летняя Анна Пересильд и 17-летний Ярослав Могильников — были в отношениях в прошлом году, но в конце декабря расстались. Об этом сообщила Пересильд в своем Telegram-канале.

Недавно в соцсетях Ваня Дмитриенко опубликовал ролик, где влюбленно смотрит на Анну Пересильд. Поклонники тут же стали подозревать пару в том, что между ними есть романтические чувства. Позже певец повторил с юной актрисой сцену из фильма «500 дней лета», в которой главный герой слушает музыку в лифте и неожиданно встречает любовь всей своей жизни. Затем Дмитриенко сделал в соцсетях подборку фото, среди которых был снимок с 15-летней Пересильд, сделанный во время записи его клипа.

«Я люблю тебя, жизнь», — написал он в посте. Юная актриса оставила под постом эмодзи в виде сердец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Могильников рассказал о своей второй половинке.