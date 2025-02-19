Путин: Россия не вмешивается в дела Европы и США
новость
Фото: Jens Kalaene/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Евросоюз сам виноват в обострении отношений.
Россия не вмешивается в дела Европы и США, а также не спекулирует на вопросах между Соединенными Штатами и их союзниками. Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин.
«Что касается евроатлантических отношений, мы сюда не вмешиваемся. Мы не спекулируем на вопросах, которые возникают между США и их союзниками. Но, если говорить об этих союзниках, они сами виноваты в том, что сейчас происходит», — отметил глава государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и США договорились о возобновлении работы дипломатических ведомств.