Путин заявил, что США на переговорах представляли «совсем другие люди»

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Об этом президент заявил во время разговора с журналистами.

Президент России Владимир Путин отметил, что на переговорах РФ и США в Эр-Рияде с американской стороны не было предвзятости и осуждения.

«Как мне сказали наши участники, это, с американской стороны, совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса. Без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом», — сказал журналистам глава государства.

По словам президента, диалог между двумя странами работает, посредники не нужны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил, что «с удовольствием» встретится с Трампом.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Встреча российской и американской делегаций прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Он отметил, что пока рано говорить о дате встречи между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, на следующей неделе они вряд ли состоятся.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. Пока неизвестно, кого от России включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Известно также, что стороны договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий и восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

Лавров, подводя итог встречи, отметил, что США и Россия, наконец, начали слышать друг друга. В свою очередь в американском Госдепе назвали прошедшие в Эр-Рияде переговоры «важным шагом вперед».