Путин заявил, что США по-прежнему обсуждают с Европой конфликт на Украине
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Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС
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Истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров в Эр-Рияде неуместна.
Президент России Владимир Путин заявил, что американская сторона продолжает обсуждать конфликт на Украине с Европой.
Российский лидер добавил, что у Европы нет оснований для негативной реакции на встречу России и США. По мнению Путина, истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между Россией и США неуместна.