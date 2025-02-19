«Невозможны без космической разведки»: Путин высказался об атаках ВСУ на КТК

Дарья Корзина 43 0

Путин: атака на КТК выглядит как совместная акция ВСУ и Европы

«Невозможны без космической разведки»: Путин высказался об атаках ВСУ
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Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Атака воспринимается как скоординированные действия Украины с Европой.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стали возможны благодаря использованию космической разведки.

По мнению российского лидера, в ударе по нефтяной станции прослеживается связь с новыми санкциями Европейского союза в отношении России.