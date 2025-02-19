Путин заявил, что «с удовольствием» встретится с Трампом

Путин: я с удовольствием встречусь с Трампом, но встречу нужно подготовить

Фото: Evan Vucci/ТАСС

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Для этого нужна подготовка, подчеркнул президент России.

Президент России Владимир Путин с удовольствием встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Такое заявление он сделал по итогам прошедших переговоров РФ и США в Эр-Рияде.

«Вы знаете, это должно быть подготовлено. Я с удовольствием встречусь с Дональдом, давно очень не виделись. У нас нет никаких близких отношений, но все-таки в предыдущие годы, за четыре года, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения. Я с удовольствием с ним встречусь и сегодня. Я думаю, что он — тоже», — сказал Путин.

Вместе с тем Путин отметил, что Трамп говорил сначала о коротких сроках урегулирования конфликта на Украине, но потом, став президентом, он стал получать информацию и изменил свою позицию. Тогда американский лидер решил, что на завершение этого кризиса потребуется полгода. Хотя говорить о сроках Путин не стал.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Встреча российской и американской делегаций прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Это была первая сессия переговоров. Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Он отметил, что пока рано говорить о дате встречи между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, на следующей неделе они вряд ли состоятся.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. Пока неизвестно, кого от России включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Известно также, что стороны договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий и восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

Лавров, подводя итог встречи, отметил, что США и Россия, наконец, начали слышать друг друга. В свою очередь в американском Госдепе назвали прошедшие в Эр-Рияде переговоры «важным шагом вперед».

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп назвал условия приглашения Украины за стол переговоров. Американский президент прокомментировал итоги встречи РФ и США в Эр-Рияде.