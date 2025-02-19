«Результат есть»: Путин оценил итоги переговоров в Эр-Рияде

Фото: Reuters/Russian Foreign Ministry

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Президент охарактеризовал атмосферу на переговорах как доброжелательную.

Президент России Владимир Путин получил доклад о российско-американских переговорах в Эр-Рияде, а также положительно оценил их итог. Об этом российский лидер заявил во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«Мне доложили, (переговоры — Прим.ред.) я оцениваю высоко, результат есть», — сказал он журналистам.

Кроме того, президент охарактеризовал атмосферу на переговорах как доброжелательную. Он подчеркнул, что американскую сторону представляли «совсем другие люди», которые подошли к обсуждению без осуждений и предвзятости.

По словам Путина, в скором времени Россия проинформирует об итогах переговоров партнеров в рамках БРИКС.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Встреча российской и американской делегаций прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Он отметил, что пока рано говорить о дате встречи между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, на следующей неделе они вряд ли состоятся.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. Пока неизвестно, кого от России включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Известно также, что стороны договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий и восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

Лавров, подводя итог встречи, отметил, что США и Россия, наконец, начали слышать друг друга. В свою очередь в американском Госдепе назвали прошедшие в Эр-Рияде переговоры «важным шагом вперед».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия сделала первый шаг по возобновлению работы с США.