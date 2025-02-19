Силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской областью и Крымом

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Российские войска предотвратили атаку украинских боевиков на территорию РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) днем 19 февраля пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать территорию РФ с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В частности, силам ПВО удалось уничтожить два беспилотника ВСУ. По одному дрона было сбито в небе над Белгородской областью и Крымом. Российские силы их уничтожили в период с 12:15 до 15:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

До этого российские системы ПВО сбили истребитель МиГ-29 боевиков ВСУ в зоне спецоперации. Также удалось уничтожить пять французских бомб Hammer и две американские авиационные бомбы JDAM.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО России уничтожили девять украинских дронов за ночь. Беспилотники ВСУ были перехвачены над тремя регионами РФ и акваторией Черного моря.