Gucci зарегистрировала в России одноименный бренд

Фото: IMAGO/CFOTO/ТАСС

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Поклонники теперь смогут покупать не только одежду и обувь.

Итальянская компания Guccio Gucci добилась важного шага на российском рынке: ее товарный знак Gucci официально зарегистрирован в Роспатенте. Заявка на регистрацию была подана еще в июне 2023 года, а сам процесс завершился 18 февраля 2025 года.

Теперь компания, чье сердце бьется в самой Флоренции, получила все права на использование бренда Gucci в России. Это значит, что под знаменитым лейблом можно будет производить и продавать не только высококлассную одежду и аксессуары, но и целый ряд других товаров, от спортивных изделий до косметики и кухонной утвари.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мировые бренды высказались по поводу возможного возвращения в Россию. Zara и Bershka — одни из тех компаний, которые всерьез рассматривают такую возможность. Однако в самих компаниях не смогли дать точного ответа, сославшись на недостаток информации. Тем не менее, пресс-служба не опровергла и не подтвердила слухи, которые появились в СМИ и соцсетях.