Зеленский: когда Украину примут в ЕС и НАТО, я буду не нужен

Фото: AP/ТАСС

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Он намерен защищать Незалежную, но на Западе уверены: глава киевского режима не хочет мира.

Президент Украины Владимир Зеленский покинет свою должность лишь при определенных условиях. Одно из них — включение Незалежной в составы Евросоюза и Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.

«Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, если российские войска уйдут и у нас будут гарантии безопасности, я больше не буду нужен. Думаю, тогда я добьюсь всего. Но пока этого нет, я буду защищать свою страну», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул свою готовность пойти на все «ради мира на Украине». Зеленский добавил, что является президентом Незалежной, потому что 73% избирателей проголосовали за него.

«И сегодня я — президент Украины, потому что большинство в моей стране поддерживает меня», — заявил он.

В то же время Зеленский уверен в намерении России «избавиться» от него, по крайней мере «политически». Он назвал это желание Москвы понятным, потому что является «очень неудобным человеком».

До этого президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По его словам, уровень поддержки Зеленского среди населения стремительно снижается.

Он также заявил о своем недовольстве по поводу отношения Украины к конфликту с Россией. Он разочарован, ведь, по его словам, с 2022 года у киевского режима было много возможностей обсудить разногласия и остановить противостояние. Но вместо этого Зеленский запретил любое взаимодействие с Москвой.

Теперь же Украина осуждает переговоры России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде, на которых отсутствует. К слову, первая сессия прошла во вторник, 18 февраля. На фоне переговоров Франция созвала срочный саммит по Украине 17-го числа, а потом еще провела встречу и 19 февраля.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский бизнесмен и советник президента США Илон Маск согласился с тем, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине.