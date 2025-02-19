«Сорваны из-за действий ВСУ»: глава «Росатома» раскрыл сроки перезапуска ЗАЭС
Лихачев: ЗАЭС перезапустят, когда позволит военно-политическая обстановка
Фото: Александр Полегенько/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Сейчас этому процессу мешает военно-политическая обстановка.
Директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что эксплуатация Запорожской атомной электростанции будет восстановлена, как только придет в норму военно-политическая обстановка. Об этом он заявил в эфире одного из федеральных телеканалов.
По словам чиновника, в «Росатоме» уже готовится большая программа по возобновлению работы ЗАЭС, которую планируется реализовать, когда ситуация с провокациями украинских боевиков будет разрешена.
«Работа по подготовке к запуску атомной электростанции сейчас идет полным ходом, и мы к нему перейдем, как только это позволит военно-политическая обстановка», — объяснил Лихачев.
Он также отметил, что из-за непрерывных угроз безопасности станции со стороны Украины, с территории ЗАЭС уже долгое время не удается вывезти экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Киевский режим предпринимает попытки саботировать их пребывание на станции, а также не допустить их ротации на новую комиссию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора ЗАЭС.