«Был горячим мужиком»: что сгубило Пьера Нарцисса

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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В последние годы жизни певец практически нигде не выступал.

Певца Пьера Нарцисса сгубили алкоголь и дурной характер. Об этом aif.ru рассказал директор музыканта Сергей Дворцов. По его словам, за год до смерти у знаменитости почти не было выступлений, а значит, и заработков. Денег не хватало. Нарцисс продал автомобиль и съехал на съемное жилье.

Пьер остался исполнителем одного хита. Песня «Шоколадный заяц» была написана еще в 2000-х продюсером Максимом Фадеевым. Однако не только отсутствие новых популярных треков заставило артиста жить последние годы в бедности. Непростой характер тоже сыграл свою роль. Из-за этого распался брак Пьера с моделью Валерией Калачевой. Певец изменял супруге, а также избивал ее.

«Он был горячим мужиком, не спорю, когда он выпивал, то был агрессивен», — вспоминает Дворцов.

От участия в скандальных шоу певец отказывался. Однако это не помогло ему скрыть совершенное им преступление. В 2017 году Пьер изнасиловал девушку. Она написала заявление в правоохранительные органы.

«Дело почти дошло до суда, но, благодаря одному человеку, Пьера отмазали», — признается директор музыканта.

Жертва получила компенсацию. Но дело «замять» не получилось. Слухи о случившемся успели распространиться. После этого с певцом практически все прекратили сотрудничество.

Артист начал много пить и, как утверждает Сергей, мало ел. На фоне этого появились проблемы со здоровьем. Нарцисс резко прибавил 60 килограммов.

Дворцов вспоминает, что певец предчувствовал свою смерть. Пьер мог позвонить посреди ночи и пожаловаться на страх остановки сердца.

Умер музыкант 21 июня 2022 года от почечной недостаточности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ДНК-тест подтвердил родство Пьера Нарцисса с 20-летним камерунцем.