Вернутся на рынок? Raiffeisen Bank ответил на вопрос о сокращении бизнеса в РФ

Raiffeisen Bank не отменит решение о сокращении бизнеса в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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RBI принял запрос от Европейского центрального банка.

Австралийский Raiffeisen Bank International (RBI) не планирует отменять свое решение о сокращении бизнеса в Российской Федерации. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru сообщила пресс-служба Raiffeisen Bank International.

Кроме того, компания обещала, что будет пытаться деконсолидировать российский сетевой банк с помощью продажи. RBI пришлось пойти на требования Европейского центрального банка (ЕЦБ) — к 2026 году банк обязан уменьшить свой кредитный портфель на 65%.

Как сообщили в Министерстве финансов США, европейские банки, которые продолжают работать в России, сталкиваются с большими рисками. Против них якобы могут ужесточить санкции.

В 2023 году крупнейшие европейские банки, оставшиеся в России, заплатили в четыре раза больше налогов, чем до начала СВО. Речь идет о Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Их совокупная прибыль в прошлом году составила свыше трех миллиардов евро, а заплатили они порядка 800 миллионов евро налогов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз согласовал 16-й пакет антироссийских санкций. Брюссель пообещал усилить давление на РФ, несмотря на переговоры Москвы и Вашингтона.