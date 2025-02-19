Трех туристов накрыло лавиной в Софийском ущелье в Карачаево-Черкессии

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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Проводятся поисковые мероприятия.

Лавина накрыла трех туристов в селе Архыз Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Группа туристов в составе 15 человек находилась в Софийском ущелье. Во время похода троих из них накрыло лавиной. Как уточнил собеседник, одному из туристов удалось выбраться. Остальных сейчас ищут.

Прежде сообщалось, что мощные снегопады накрыли южные регионы России. Так, в Северной Осетии из-за непогоды полностью закрыли Транскавказскую автомагистраль. На трассе сейчас снежная каша, заносы и гололедица. Уборочная техника не успевает расчищать дорожное полотно. В итоге десятки водителей оказались заложниками в собственных машинах.

На высоте более 500 метров над уровнем моря сохраняется опасность схода лавин. Из-за сложных условий закрыли несколько горнолыжных трасс. Их откроют после того, как специалисты обследуют склоны и убедятся в отсутствии угрозы. Ну а там, где кататься сейчас разрешено, туристы жалуются на огромные очереди у подъемников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турист из Тюменской области пропал на озере в Абхазии. Сотрудники МЧС проводят поисковые работы.