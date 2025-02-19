Трехлетнего ребенка нашли одного в захламленной квартире в Москве
Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc
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Мать малыша разыскивают.
В Москве трехлетнего ребенка нашли одного в захламленной квартире. Плач брошенного мальчика услышали соседи и забили тревогу. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
В доме на Боровском шоссе в одной из квартир была открыта дверь и слышался детский плач. Соседи зашли в помещение, опасаясь за малыша, и увидели в захламленной квартире трехлетнего мальчика, который был совершенно один.
Известно, что его 36-летняя мать уже привлекалась к ответственности за ненадлежащие выполнение родительских обязанностей. На данный момент ее местонахождение устанавливается.
Мальчик находится у сотрудников специализированного учреждения, он в безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина из Алжира три года преследует бывшую жену и сына. Страшная семейная драма разыгралась в Москве. Этот кошмар длится уже несколько лет и с каждым разом угрозы и методы становятся все опаснее.
1/5 Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc
2/5 Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc
3/5 Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc
4/5 Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc
5/5 Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc