Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате инцидента пострадали люди.

Взрыв произошел на газовой буровой вышке в Тюменской области. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Инцидент случился на Радонежском месторождении. В результате взрыва пострадали два сотрудника. Как уточнил собеседник, они получили серьезные травмы.

Судя по оказавшимся в распоряжении телеканала кадрам, в результате взрыва произошел пожар. Огонь охватил двух человек, они побежали прочь и легли на землю. В дальнейшем коллега стал тушить их.

На днях взрыв газового баллона произошел в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Инцидент случился в местном заведении общепита, где в это время находились люди. После взрыва в здании произошел сильный пожар, распространившийся на площадь в 200 квадратных метров.

Сообщалось о шести пострадавших: четырех госпитализировали в Кингисеппскую больницу, а еще двоих в другие областные медучреждения. Организована проверка по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина подорвала себя вместе с сотрудниками ТЦК в Николаеве. Похожий инцидент произошел в городе за день до этого. Сопротивление «людоловам» на Украине нарастает с каждым днем.