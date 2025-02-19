Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Один украинский боевик сдался в плен.

За прошедшие сутки в ходе боев в Курской области украинские боевики потеряли более 510 единиц личного состава. Один член ВСУ сдался в плен. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Кроме того, бойцы РФ уничтожили танк, а также четыре бронетранспортера и боевую машину пехоты. Боевики ВСУ потеряли в боях немецкую САУ «Panzerhaubitze 2000» и РСЗО «Ольха».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.