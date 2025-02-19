Лавров: Россия ожидает развития дипломатии с Китаем на высшем уровне в 2025 году

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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Партнерство Москвы и Пекина продолжает развиваться, подчеркнул глава МИД РФ.

Россия ожидает развития дипломатии с Китаем в 2025 году. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме.

«В этом году ожидаем дальнейшее развитие совместной дипломатии с Китайской Народной Республикой, в том числе на высшем уровне», — сказал он.

Как подчеркнул Лавров, отношения России и Китая продолжают углубляться и развиваться. Это партнерство, в том числе по оценкам лидеров стран, находится на беспрецедентно высоком уровне и превосходит любые классические в прежние годы союзы.

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Москву будущей весной. Свой визит в РФ он приурочил к торжественным мероприятиям в честь победы в Великой Отечественной войне 9 мая. При этом президент России Владимир Путин посетит Китай в конце августа — начале сентября. Его поездка приурочена к 80-й годовщине победы республики над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

Прежде Китай ввел пошлины на товары из США. Дополнительные сборы в 15% вводят на уголь и сжиженный природный газ. 10% — на нефть, сельскохозяйственную технику и американские автомобили с большим объемом двигателя. Это стало ответом Пекина на действия Вашингтона, который ранее обложил пошлиной в 10% вообще все товары из Поднебесной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад пытается отстранить РФ, Китай и Иран от сирийского урегулирования. Внутренний диалог в арабской республике пока не заладился.