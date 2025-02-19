ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в призывах к убийству русских

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Злоумышленник действовал в мессенджере Telegram.

Силовики задержали жителя Севастополя по подозрению в призывах к убийству русских в мессенджере. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) УФСБ России по региону.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который подозревается в осуществлении публичных призывов к убийству русских», — говорится в сообщении.

Установлено, что уроженец Севастополя создал профиль под псевдонимом Saint Paul в Telegram. Он публиковал материалы, в которых активно призывал к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Прежде ФСБ задержала шпиона в ЛНР за передачу спецслужбе Украины разведданных. Противник использовал их для нанесения ударов по территории республики. Ведется следствие по уголовному делу о госизмене.

Установлено, что сотрудник правоохранительных органов ЛНР по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины собрал сведения о дислокации подразделений армии России, служебной информации о личном составе МВД РФ, координат расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против экс-депутата Ильи Пономарева* возбуждено дело о насильственном захвате власти.

* — признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.