Таксист сбил инвалида-колясочника на пешеходном переходе в Дмитрове

Фото, видео: из открытых источников; 5-tv.ru

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Подробностями случившегося поделился очевидец ДТП.

Водитель такси сбил мужчину на инвалидной коляске на нерегулируемом пешеходном переходе в Дмитрове. Очевидец ДТП Андрей Епанчинцев в разговоре с 5-tv.ru рассказал об обстоятельствах случившегося.

Инцидент произошел накануне, 18 февраля. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как таксист, не сбавляя скорости, сбивает мужчину на переходе, обозначенном дорожными знаками.

По словам очевидца ДТП, на данном перекрестке не в первый раз происходит такого рода происшествие. Фото, видео: из открытых источников; 5-tv.ru

«Там надо делать светофор на этом перекрестке. Некоторые пешеходы идут и даже не смотрят — кто в телефоне, кто в наушниках. Так же и водитель — думает, что в правом ряду пробка, а левому плохо видно за большими машинами», — рассказал он.

Андрей отметил, что пострадавший мужчина передвигался на электрической коляске, поэтому не успел вовремя затормозить.

«Я увидел, что пешеход подходит к дороге и стал притормаживать. Левый ряд даже не соображал — пробка там или не пробка. Они летят, как летели. И пешеход тоже не убедился — одна машина пропустила, а на вторую не посмотрел. У него коляска электрическая, на газ нажал и поехал, а там машина», — рассказал очевидец.

По словам Андрея, в результате аварии пострадавший сильно ударился головой об асфальт. На место ДТП быстро приехали экстренные службы, и его доставили в лечебное учреждение. Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

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