Виноваты щеки? Что в своей внешности изменила дочь Дмитрия Маликова

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

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Наследница знаменитости хотела приблизиться к стандарту золотого сечения.

Дочь народного артиста России Дмитрия Маликова Стефания сделала пластическую операцию из-за своеобразной формы черепа. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала врач-косметолог Натэла Гришина.

По словам специалиста, наследница музыканта решилась на изменения своей внешности из-за формы черепа, доставшейся ей от отца. Эксперт предполагает, что Стефанию больше всего смущал размер ее щек. Скорее всего, Маликова хотела сделать лицо более худым.

Гришина склоняется к тому, что дочь певца стремилась приблизиться к стандарту золотого сечения.

«Смысл заключается в том, что на лице должны быть три одинаковых высоты: от роста волос до головки бровей, от головки бровей до колумеллы (это складка, расположенная между ноздрями) и от колумеллы до выступающей части подбородка. Для этого Стефания и сделала то, за что ее сейчас критикуют. Это так называемая техника „фулфейс“, или углы Джоли», — объяснила косметолог.

По мнению эксперта, Маликова также немного увеличила губы и удалила комки Биша, сделав щеки еще уже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сын Маликова отметил день рождения.