«Тусуются малыши»: дети Петросяна и Брухуновой отдыхают за границей без родителей

Дети Петросяна и Брухуновой отдыхают за границей без родителей

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Мама четырехлетнего Вагана и годовалой Матильды постоянно посещает театры, музеи, завтраки с подружками и отдыхает.

Дети народного артиста РСФСР Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой отдыхают за границей без родителей. На это обратило внимание издание 7Дней.ru.

Супруга известного юмориста опубликовала на своей странице в социальных сетях фото наследников. Четырехлетний Ваган и годовалая Матильда сейчас находятся в путешествии за границей. Однако родители с ними не поехали.

«Тусуются мои малыши», — подписала снимок Татьяна.

Фото: Instagram*/bruhunova

На фото широко улыбающийся Ваган катает свою младшую сестру в тележке для покупок. А вот лица Матильды не видно.

Брухунова признавалась, что занимается воспитанием детей не в одиночку. Кроме мужа ей помогают мама и няни. Сама Татьяна работает и ведет активную жизнь: постоянно посещает театры, музеи, завтраки с подружками и отдыхает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проводит свой обычный день Татьяна Брухунова.

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