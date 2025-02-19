Стартовал спецпроект «80 дней до Победы» от «Известий»

Фото, видео: 5-tv.ru

Общественно-политическое издание разместило в открытом доступе уникальные материалы из своего архива.

Эксклюзивные кадры, которые история хранила 80 лет! «Известия» запускают специальный проект «80 дней до Победы».

Впервые читатели смогут увидеть уникальные материалы из архива газеты — подлинные свидетельства войны, оживающие на страницах современного издания и в цифровом формате.

Каждая статья — гиперссылка в прошлое: от трагических репортажей до акта капитуляции. Эти документы не просто хроника — они голос эпохи, доступный теперь в один клик. С подробностями корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Объятый пламенем рейхстаг и колонны пленных немцев, салют над Москвой, и панорамы искореженных немецких танков, лица героев. Страницы газеты «Известия» помнят каждый день великой войны.

«Трагедия войны в том, что главная героиня погибнет через десять дней после публикации фотографии. Командир расчета погибнет через три дня после публикации фотографии, а фотограф погибнет чуть больше года после. Он погиб в октябре 1944 года», — рассказала редактор архива Татьяна Киреева.

Легендарную фотографию медсестры Анны Соколовой сделал Павел Трошкин. Он на плечах Константина Симонова — где же еще в поле найти верхнюю точку — чтобы снять подбитый немецкий самолет.

Это его глазами видели войну те, кто остался в тылу. И каждое сообщение корреспондентов «Известий» в глазах читателей приближало победу вместе с теми, кто ковал ее на фронте.

«В провинции Бранденбург наши войска с боем овладели городами Пфертен и Прибус», — говорится в публикации 21 февраля 1945 года.

«В ходе боев в Познани советские войска взяли в плен 23 тысячи немецких солдат», — пишут «Известия» 23 февраля.

«Захвачено у немцев шесть танков и другие трофеи. Взято в плен более 300 немцев», — указано в публикации 27 февраля.

В год 80-й годовщины победы газета «Известия» снова публикует фронтовые сводки последних дней Великой Отечественной.

«Севернее и северо-западнее города Грудзяндз наши войска, наступая на север вдоль западного берега Вислы, овладели городом Нойенбург, писали „Известия“ ровно 80 лет назад. Пишут и сегодня. Теперь в газете и на сайте „Известий“ все следующие 80 дней будут выходить материалы последних месяцев войны», — говорит Прихода.

В рамках проекта «Известий» «80 дней до победы» — то, что до этого можно было найти лишь в архивах, вновь на страницах свежих газет.

«В каждой заметке, которая будет выходить, которая посвящена дням перед Великой Победой, будет гиперссылка, которая ведет на аутентичные „Известия“, на те статьи, на те заметки, на те репортажи военные, которые выходили в „Известиях“ в 1945 году», — заявил главный редактор газеты «Известия» Сергей Коротеев.

Если раньше, чтобы полистать газету из прошлого, нужно было ехать в ту же Ленинку, то с этого дня каждому доступен полный цифровой архив «Известий», начиная с первых выпусков.

«Специальный выпуск, где, собственно говоря, опубликована информация о том, что произошло отречение Николая II от престола. Когда погружаешься в такой репортажный сюжет, невольно перемещаешься в те события», — заявил заместитель директора по цифровизации Российской государственной библиотеки Павел Лушников.

По страницам, напечатанным более 100 лет назад, можно искать слова, как в электронном документе. Все благодаря нейросетям от «Яндекса». Распознает даже дореформенную орфографию.

«То есть мы хотим найти название населенного пункта, посмотреть все статьи про Берлин, начиная от 1920 года условно и до 1945 года. Пожалуйста, это можно сделать, не выходя из дома, в один поисковый запрос», — отметил руководитель проекта «Яндекса» «Поиск по архивам» Александр Болховитянов.

От отречения Николая Второго до полета Гагарина. От первой советской Конституции до сочинской Олимпиады — важнейшие события новейшей истории России можно увидеть глазами современников.

И, конечно, в год 80-летия победы в доступе самый долгожданный выпуск 1945-го, да и вообще всех 1418 дней войны. Газета «Известия» поздравляет советский народ с триумфальным завершением Великой Отечественной.

На передовице — акт о безоговорочной капитуляции и указ Верховного совета. 9 Мая теперь всенародный праздник.