Второй за три дня: Франция проведет еще один срочный саммит по Украине
Франция проведет еще один срочный саммит по Украине
Фото, видео: ABACA/ТАСС; 5-tv.ru
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В ЕС готовят новый пакет военной помощи Киеву на 6 миллиардов евро.
Франция созывает уже второй экстренный саммит по Украине с европейскими странами, об этом сообщает агентство Reuters. Теперь Эммануэль Макрон решил пригласить государства, которые отсутствовали на прошлой встрече, в основном - страны Восточной Европы.
После начала переговоров между Россией и США французский президент вообще резко изменил свою риторику. В соцсетях он призвал к переговорам Киева и Москвы, а в интервью местной прессе заявил, что Франция не планирует отправлять войска на Украину, хотя сам был одним из главных инициаторов такого шага.
При этом в Евросоюзе сейчас готовят новый пакет помощи Киеву на сумму не менее шести миллиардов евро. Как пишут СМИ, таким образом ЕС пытается укрепить стратегическую позицию режима Зеленского.