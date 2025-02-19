Четыре человека погибли в ДТП с грузовым тягачом и минивэном в Челябинске

Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП с грузовым тягачом в Челябинске

Фото: МЧС России по Челябинской области

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Тела жертв автокатастрофы из искореженной машины извлекали сотрудники МЧС.

Четыре человека погибли и двое получили ранения в результате ДТП в Челябинске. Как сообщили представители городского отделения Госавтоинспекции (ГАИ), около часа ночи произошло столкновение минивэна Pontiac, в котором находились шесть человек, и грузового тягача Howo.

Водитель и трое пассажиров минивэна скончались от полученных травм до прибытия скорой помощи. Еще двое из Pontiac были госпитализированы в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. Тела погибших из искореженного автомобиля извлекали сотрудники МЧС. На месте происшествия работают экстренные службы, причины и точные обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о двух серьезных дорожных происшествиях в Башкирии. В одном из них на федеральной дороге Р-240 столкнулись сразу 14 легковых машин. Пострадали три человека, в том числе восьмилетний ребенок, все они доставлены в местное медучреждение. Автомобили получили серьезные повреждения. Второе ДТП случилось на трассе Уфа — Оренбург, в пассажирский автобус врезалась легковушка, погибли двое.

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