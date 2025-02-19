Шоу-бизнес 20
Пассажирам VIР-класса приготовиться: звезды на премьере «Красного шелка»
Транссибирский экспресс привез всех по расписанию в центр столицы, чтобы представить историю о беспрецедентных приключениях последнего царского шпиона, красноармейца и китаянки.
«Уважаемые пассажиры, до отправления экспресса осталось пять минут. Просьба занять места согласно купленным билетам!» — звучало сегодня в главном кинотеатре Москвы. Особенно ждали отправления пассажиры VIP-класса. Ведь в свое главное путешествие российско-китайский блокбастер «Красный шелк» отправляется для всех 20 февраля.
По маршруту следуют — Милош Бикович, Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, юная гостья из Китая Чжэн Ханьи и многие другие. А управляет Транссибирским экспрессом — режиссер Андрей Волгин. Этот проект обещает зрителям интригующий сюжет и новое сотрудничество двух культур.
Чем удивил Милош Бикович, кто в сердце Ярослава Могильникова, как отдохнула Алена Свиридова, чьим актерским талантом восхищается Гоша Куценко и как китайцы поддержали Елену Подкаминскую — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Виновник торжества — Милош Бикович на дорожку пришел, похрамывая. На вопросы про ногу отвечал неоднозначно. Мы так и не поняли — образ ли это или же, реальная травма?
1/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
А вот Дмитрий Шепелев выглядел бодрым. Настолько, что ни один журналист не пострадал после общения с ним, а это, знаете ли — успех. Шоумен признался, что с недавних пор считает себя фанатом Милоша.
2/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Стилист Люси Пылаева была в роковом образе, что, конечно, не могло не обрадовать мужскую половину дорожки. Даже Шепелев не мог глаз отвезти, хоть и взаимности не получил.
3/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Тимур Родригез со своей возлюбленной Катей Кабак стали частыми гостями на дорожках. Пара снова скрылась от журналистов без возможности взять интервью.
4/14
Актер Ярослав Могильников был, как никогда, откровенен. Нам удалось узнать, что роман с Аней Пересильд все-таки существовал, сердце его занято — даже их отношения назвал сложными. Хоть имя Анны вслух и не произносил, но после вопросов о ней начинал краснеть и заикаться — тут-то он и раскололся.
5/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Очаровательная Елена Подкаминская рассказала, что коллеги из Поднебесной были к ней доброжелательны. В одной из сцен, ее героиня должна была что-то сказать на китайском — услышав реплику на родном языке, они начали хлопать и кричать: «Браво!».
6/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Саша Петров, видимо, как и мы, не смог пропустить такую яркую премьеру. Однако до СМИ так и не дошел. Попозировав фотографам, убежал! Осталось понять от кого…
7/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Алёна Свиридова, как и Милош, пришла на дорожку похрамывая, однако скрывать не стала — получила травму во время отпуска в Ницце. Благо, уже идет на поправку.
8/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
А вот Глеб Калюжный, на удивление, на дорожке вел себя открыто — и с журналистами поболтал, и с коллегами посмеялся, и с китайской актрисой пообнимался, пока та давала интервью. По-особенному много внимания было уделено именно Чжэн Ханьи. Что бы это могло значить?
9/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
А вот и китайская звезда Чжэн Ханьи, покорившая сердце российского ловеласа Калюжного. Наблюдая за их взаимодействием, можно предположить, что их отношения далеки от дружеских.
10/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Федор Бондарчук и идеально сидящие на нем костюмы — две неразделимые вещи. От интервью отказался, а жаль…
11/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Актер Гоша Куценко не стал скрывать и сказал честно — на съемках его «щадили» и не прописывали сцен с драками. Однако отметил, что актерская игра Чжэн Ханьи его впечатлила.
12/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Скромный и дружелюбный Владимир Конухин. Актер постоянно отвлекался на телефон: друзья или новая любовь — пока непонятно. При этом он успел удивить гостей из Поднебесной приветствием на родном для них языке.
13/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Эпатажная и немного странная Margo, совсем недавно рассказавшая об отношениях с Егором Кридом, на вечере ни слова об этом не упомянула. Видимо, Киркоров не оценил пиар-ход.
14/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков