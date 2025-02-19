Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили взводный опорный пункт, пункт управления БПЛА и СПГ-9 с расчетом ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» в зоне проведения специальной военной операции, используя рельеф местности, выдвигаются на рубеж открытия огня и по координатам, полученным с помощью БпЛА, уничтожают выявленные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады с боеприпасами и живую силу противника на переднем крае, а также подавляют его огневые точки, позволяя нашим штурмовым подразделениям продвигаться вглубь обороны противника.

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Каждый боевой выход приносит результат.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.