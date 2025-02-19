Актер Юра Борисов получил звание «русского Райана Гослинга» после успеха «Аноры»

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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В одночасье артист стал мировой знаменитостью и первым российским номинантом на «Оскар» с 1977 года.

Актер Юра Борисов дал интервью международному агентству Associated Press (AP) и прокомментировал свое новое звание, данное западными журналистами — «русский Райан Гослинг». Автор материала Линдси Бар отметила: пока артист не понимает, что означает это негласное прозвище, но со временем он его примет.

Появление Игоря, персонажа Юры Борисова в фильме «Анора», нельзя назвать ярким, более того, оно происходит только в середине ленты. Он играет простоватого молчаливого решалу, никакой сокрушительной драмы в первые моменты, но глаз не оторвать, а со временем раскрывается в полной мере. Эта роль принесла 32-летнему актеру номинации на премии «Оскар», Гильдии киноактеров и БАФТА.

Режиссер «Аноры» Шон Бейкер заметил Борисова в картине «Купе № 6», представленной в Каннах, после чего пригласил в свой новый проект. Бейкер описал его персонажа как свое секретное оружие, которое быстро становится бьющимся сердцем и душой фильма, как «русского Райана Гослинга». Борисов был польщен, но также немного смущен этим сравнением.

«Я люблю Райана Гослинга и очень заинтересован в том, чтобы поработать с ним когда-нибудь. Я видел его фильмы. Он играет очень, очень круто. Но я не знаю, что он имеет в виду… Давайте спросим Шона», — рассмеялся Борисов.

Актер рассказал, что высоко оценил возможность обсуждать свои сцены с режиссером. Он и Бейкер много говорили о прошлом Игоря, его мечтах и ​​даже одежде. Белые кроссовки Nike, контрастирующие с черным спортивном костюмом, он счел особенно трогательными — символом души Игоря. Борисову нравилось, что его мнение важно, но на съемках относился к киногероям как к реальным людям, а не выдуманным историям.

«Самое важное — это то, что вы чувствуете, когда смотрите фильм. Не так уж важно, что мы обсуждали», — сказал артист.

Юра Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар» после Михаила Барышникова, номинированного в 1977 году за картину «Поворотный пункт». Он отметил, что понимает значение своего достижения — многие соотечественники им гордятся и обретают веру в собственный успех. По словам актера, его жизнь меняется после «Аноры», поездки на премии он называет «безумным временем», но больше всего рад, что может проводить больше времени с людьми, с которыми снимался в фильме.

Ранее 5-tv.ru писал о премьере ленты «Пророк. История Александра Пушкина», в которой Борисов перевоплотился в великого русского поэта.