«Нужно работать по максимуму»: Владимир Путин провел совещание с правительством

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Жителям Курской области, потерявшим жилье, будут выплачивать по 65 тысяч рублей.

Совещание с правительством проходит через две недели после встречи Владимира Путина с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Жители домов, которые пострадали от обстрелов ВСУ, люди, что вырвались с оккупированных территорий — все они сейчас нуждаются в помощи государства — жилье и финансовой поддержке.

«80% семей, потерявших кров, получили положенные денежные выплаты на приобретение и строительство нового жилья. Почти десяти тысячам семей выделены средства, чтобы арендовать жилье. Тем не менее Александр Васильевич после встречи с людьми поставил вопрос о том, чтобы помочь людям дополнительно», — заявил президент России Владимир Путин.

«Предлагается установить для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда. Сегодня этот минимальный размер составляет 22 тысячи 440 рублей», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По нынешним временам на 22 тысячи в месяц прожить непросто. Средняя зарплата в регионе почти втрое больше.

«Средняя зарплата в Курской области к декабрю прошлого года 64 тысячи», — заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по среднему по 65 тысяч рублей ежемесячно. Хочу подчеркнуть — всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении, это 112 с лишним тысяч человек», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Еще одна важная тема совещания — ликвидация последствий ЧП, экологической катастрофы, что произошла в Черном море. В устранении последствий принимают участие более 3.5 тысяч человек.

«Завершили мы откачку мазута из кормовой части танкера „Волгонефть-239“. Откачано более 1400 тонн мазута. Приступили к демонтажу кормовой части на месте. Сегодня срезано и вырезано 280 тонн металлоконструкций. Это около 40% от общего объема», — заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

«Надо конечно работать над подъемом. Мы с вами это обсуждали, ну чего там будет это все лежать, ждать как мину замедленного действия, когда там дырки появятся», — заявил президент России Владимир Путин.

Работы у правительства немало. Нужно не только решать текущие проблемы, но и думать на перспективу. Развитие медицины — теперь это нацпроект. Цель — к 2036-му повысить продолжительность жизни до 80 лет. Решение: новые госпитали, технологии, профилактика заболеваний — так, например, в прошлом году две трети жителей страны прошли диспансеризацию.

«Потом чтобы после выявления тех или иных заболеваний реакция была. Что касается онкологии, реакция хорошая на систему здравоохранения. Но нужно по максимуму работать и по другим выявляемым заболеваниям», — заявил президент России Владимир Путин.

В конце совещания президент возвращается к Курской области. Там тоже важно мыслить на перспективу.

«К моменту изгнания противника из отдельных районов Курской области нужно будет подготовить программу восстановления социальных объектов, дорог, другой инфраструктуры, в том числе транспортной, промышленных, сельхозпредприятий», — заявил президент России Владимир Путин.

Уже в ближайшее время правительство представит президенту подробный план поэтапного восстановления всего региона.