В Макеевке шесть человек пострадали в результате обстрела ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Двое из них — дети.

Как минимум шесть человек пострадали из-за обстрела ВСУ города Макеевка к востоку от Донецка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Вечером, в час пик, боевики пытались нанести ракетный удар по Макеевке. Атака была успешно отражена при помощи средств ПВО, но обломки сбитых ракет упали в жилом районе.

В результате происшествия пострадали две девочки 2014 года рождения, а также женщины 1979 и 2002 годов и мужчина 1994 года рождения. Все они получили квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, повреждены здания жилых домов, фасады и остекление, а также несколько торговых и социальных объектов. Взрыв также затронул автомобили в районе попадания.

В Пантелеймоновке, возле Васильевских ставков, мужчина 1967 года рождения получил травмы средней степени тяжести от взрыва. В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь.

Также повреждены два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки.

В общей сложности было зафиксировано около десяти атак со стороны ВФУ, в том числе обстрелы ствольной артиллерией калибром 155 мм и использование ударных БПЛА.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские боевики ударили по Горловке и Волновахе ствольной артиллерией.