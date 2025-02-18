Двусторонняя пневмония: Ватикан сообщил об ухудшении состояния Франциска

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Понтифика на днях госпитализировали с бронхитом.

Состояние госпитализированного в пятницу, 14 февраля, с бронхитом Папы Римского Франциска ухудшилось, у него диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

«Клиническая картина состояния Папы Римского сложная, обследования показали начало двусторонней пневмонии», — говорится в сообщении.

Накануне в Ватикане заявили, что Франциск пока остается в больнице, так как его состояние требует «адекватного больничного лечения». Результаты проведенных тестов выявили у понтифика полимикробную инфекцию дыхательных путей, что потребовало изменения подхода к лечению.

На днях 88-летний Франциск был госпитализирован в больницу Университета Агостино Джемелли в Риме. Как сообщили в Ватикане, понтифик попал под наблюдение врачей из-за поразившего его бронхита, а также в связи с необходимостью пройти некоторые необходимые диагностические тесты.

О болезни Папы Римского стало известно на прошлой неделе — несмотря на плохое самочувствие, он продолжал проводить ежедневные аудиенции на открытом воздухе, чем усугубил свое состояние.

Проблемы с легкими преследуют Франциска на протяжении всей жизни, так как в молодости он перенес операцию по удалению части одного из них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу Шакиру экстренно госпитализировали в Перу во время мирового турне.