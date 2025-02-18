В Белом доме назвали переговоры РФ и США монументальным шагом к миру на Украине

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Прошедшая в Эр-Рияде встреча российской и американской делегаций стала первой за несколько лет.

Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде стали первым, но монументальным шагом к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между Россией и Украиной», — сказала она в эфире Fox News.

По словам Ливитт, администрация президента США Дональда Трампа поддерживает контакты с европейскими союзниками и украинским руководством, чтобы «услышать мнение всех сторон».

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что для мирного разрешения конфликта нужно вести диалог с обеими его сторонами.

Встреча российской и американской делегаций прошла в Эр-Рияде 18 сентября. Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Он отметил, что пока рано говорить о дате встречи между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, на следующей неделе они вряд ли состоятся.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. Пока неизвестно, кого от России включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Известно также, что стороны договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий и восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

Лавров, подводя итог встречи, отметил, что США и Россия, наконец, начали слышать друг друга. В свою очередь в американском Госдепе назвали прошедшие в Эр-Рияде переговоры «важным шагом вперед».

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