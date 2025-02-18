Глава Подмосковья подписал закон о запрете продажи алкоголя во дворах домов

Воробьев подписал закон о запрете продажи алкоголя в магазинах во дворах домов

Фото: www.globallookpress.com/Lino Mirgeler

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На рестораны мера не распространяется.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон о запрете продажи спиртного в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что закон вступит в силу с 1 сентября этого года.

Согласно закону, магазин должен исключить спиртные напитки, если его дверь выходит во двор. Исключение сделано для тех помещений, которые пристроены к дому или имеют отдельный вход с улицы.

Также запрещается объектам общепита в многоквартирных домах продавать алкоголь в период с 23:00 до 08:00. На рестораны мера не распространяется.

Как пояснил губернатор Московской области, жители выступают против продаж алкоголя рядом с домами и детскими площадками, так как это «увеличивает риск появления конфликтной ситуации».

Правительство РФ ранее предложило запретить скидки на алкогольную продукцию. Запрет должен быть реализован до середины апреля 2025 года. Исполнители — Минпромторг, Роспотребнадзор, Минздрав, Минфин и Минсельхоз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут ограничить продажу самогонных аппаратов в рамках реализации концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года.