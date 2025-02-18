Новак: атакой БПЛА на станцию КТК Украина нанесла ущерб иностранным акционерам

Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru

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Станция обеспечивает прокачку нефти по трубопроводу компании, принадлежащей американским, европейским и казахстанским предприятиям.

Атака украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» была фактически направлена против иностранных акционеров Каспийского трубопроводного концерна (КТК). Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Новака, станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае атаковали семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате было повреждено энергетическое оборудование, в том числе газотурбинная установка и подстанция. Это привело к снижению объемов перекачки нефти на 30-40% по отношению к тому уровню, который был до атаки.

Новак отметил, что сейчас идет окончательное обследование станции и подсчет нанесенного ущерба, однако уже ясно, что ее восстановление потребует большой работы, поскольку на объекте использовалось энергетическое оборудование, в том числе, западных стран.

«В целом мы понимаем, что достаточно длительный период потребуется на восстановление, и объемы прокачки нефти будут уменьшены», — констатировал зампред правительства.

Он напомнил, что станция «Кропоткинская» обеспечивает прокачку нефти по трубопроводу компании КТК, в числе учредителей которой американские, европейские и казахстанские предприятия.

«По данному трубопроводу в прошлом году прокачивалось 62,5 миллиона тонн нефти. Более 65% — это нефть, которая принадлежит американским и европейским компаниям», — отметил Новак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал атаку беспилотников ВСУ на нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае нападением на энергетическую инфраструктуру Казахстана.