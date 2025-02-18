Путин назначил выплаты потерявшим жилье жителям Курской области

Путин ввел допвыплату в 65 тысяч рублей для утративших жилье курян

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Решение должно коснуться 112 тысяч 620 человек.

Президент России Владимир Путин дал распоряжение о ежемесячных выплатах для жителей Курской области, которые утратили свое имущество. Кадры с совещания с правительством опубликованы в Telegram-канале Кремля.

Решение должно коснуться 112 тысяч 620 жителей. Каждому из пострадавших будет выплачиваться дополнительно 65 тысяч рублей. Эти деньги будут перечисляться сверх тех сумм, которые уже получают вынужденные переселенцы.

Важно, что выплаты будут продолжаться до полного освобождения Курской области.

Этот шаг, одобренный Путиным еще 5 февраля, направлен на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за конфликта, и призван поддержать их в восстановлении утраченного имущества и улучшении жизненных условий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной. Президент отметил, что в настоящее время приоритетом является сосредоточение внимания на проблемах, с которыми сталкиваются люди на территориях, контролируемых боевиками ВСУ.

Также он пообещал, что в ближайшее время поручит правительству разработать программу восстановления Курской области.